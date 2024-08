Impacto das Olimpíadas de Paris nas Escolas Brasileiras Foto: Divulgação/DINO O evento esportivo mais esperado do ano, as Olimpíadas de Paris, promete influenciar não apenas...

Foto: Divulgação/DINO

O evento esportivo mais esperado do ano, as Olimpíadas de Paris, promete influenciar não apenas os atletas, mas também as escolas do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.