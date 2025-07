Impacto das tarifas: riscos e janela de oportunidades para o investidor Foto: FreepikCenário desafia exportadores e exige dos investidores estratégias focadas em proteção, renda fixa e diversificação Folha Vitória|Do R7 10/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Freepik

*Artigo escrito por Érico Colodetti Filho, planejador financeiro, professor, mestre em finanças, assessor de investimentos e apresentador do videocast “Me tira do perrengue”.



Em um movimento que abalou as relações bilaterais, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem (9 de julho de 2025) o aumento de tarifas para 50% sobre todas as importações brasileiras, com vigência a partir de 1º de agosto.

Para entender melhor as implicações dessa medida e as oportunidades que podem surgir, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Dando voz à natureza: Professor Aureo Banhos — Ensinando a salvar vidas para a conservação!

Mais de 800 pessoas se inscrevem em curso para perder o medo de dirigir

Ilha capixaba aumenta flora nativa e é modelo de restauração ambiental