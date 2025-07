Impiedosas! Estadual goleia o São Geraldo na Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Atual vice-campeão, Estadual FC estreia com goleada sobre o São Geraldo e mostra que é um dos favoritos... Folha Vitória|Do R7 07/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h57 ) twitter

(Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) Atual vice-campeão da Copa Vitória das Comunidades, o Estadual FC vem com tudo para voltar à final. Em sua estreia na edição deste ano do torneio, a equipe goleou o São Geraldo por 10 a 0, na noite desta segunda-feira (7), no campo do Lolão, em Vitória.

