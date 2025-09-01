Logo R7.com
Implanon passa a ser oferecido pelos planos de saúde a partir desta segunda

Imagem: Rafa Neddermeyer/ Agência BrasilMétodo contraceptivo estará disponível para mulheres de 18 a 49 anos

Imagem: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil A partir de hoje, segunda-feira, 1º de setembro, o implante contraceptivo hormonal, mais conhecido como Implanon, deverá ser oferecido pelos planos de saúde particulares para pessoas entre 18 e 49 anos. A medida foi determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), como parte da assistência à prevenção da gravidez não desejada.

