Impostos aumentam em mais de 35% o custo médio de itens de festas juninas Entre os doces das festas juninas, a paçoca e o pé de moleque aparecem com 39,21% de impostos. Foto: Divulgação/Prefeitura de VitóriaPesquisa... Folha Vitória|Do R7 26/06/2025 - 07h55 (Atualizado em 26/06/2025 - 07h55 )

Entre os doces das festas juninas, a paçoca e o pé de moleque aparecem com 39,21% de impostos. Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória As festas juninas tem os tradicionais produtos típicos, mas com eles vêm acompanhado um custo elevado causado pelos impostos. Um levantamento do advogado tributarista e empresarial Samir Nemer aponta que, em média, 35,23% do valor final dos produtos típicos dessa época do ano são impostos pagos pelo consumidor.

Para entender melhor como os impostos impactam o custo das festas juninas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

