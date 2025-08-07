Inscrição aberta para curso gratuito para técnico restaurador de monumentos históricos
Foto: DivulgaçãoFormação oferece mais de 1.000 horas de aulas e trabalho remunerado no final. Jovens entre 18 e 29 anos
Foto: Divulgação
Estão abertas as inscrições para o curso técnico gratuito de Restauração de Imóveis e Monumentos Históricos, promovido pela Escola Multidisciplinar Profissionalizante de Artes e Ofícios (EMPAO).
Foto: Divulgação
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa oportunidade incrível!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa oportunidade incrível!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: