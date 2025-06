Inscrição para concurso de diplomata com salário de R$ 22,5 mil termina na quarta Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilO concurso público... Folha Vitória|Do R7 03/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h17 ) twitter

Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília Folha Vitória

Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília. Foto: Marcello Casal Jr/ Agência BrasilO concurso público para diplomata do Instituto Rio Branco tem 50 vagas abertas. Veja como participar da seleção

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

