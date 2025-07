Inscrições abertas para a Maratona do Sol: 10km, 21km e 42km pela orla de Vila Velha (Foto: Bruno Lopes)Prova acontece no dia 10 de agosto, com percursos de 10km, 21km e 42km e chegada no Parque da Prainha, em Vila Velha... Folha Vitória|Do R7 15/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 19h57 ) twitter

(Foto: Bruno Lopes) As incrições estão abertas para a Claro | Maratona do Sol, prova que acontece no dia 10 de agosto, na orla de Vila Velha. O evento terá percursos de 10km, 21km (meia maratona) e 42km (maratona), com largada de diferentes pontos da orla de Vila Velha e chegada no Parque da Prainha, aos pés do Convento da Penha.

