Inscrições abertas para aulas gratuitas de ginástica rítmica em Vila Velha
Foto: Reprodução/PMVV Foram abertas as inscrições para aulas gratuitas de ginástica rítmica para meninas de 7 a 14 anos de idade em três bairros de Vila Velha. Os cursos são ofertados pela Secretaria de Esporte e Lazer em Jardim Colorado, Guaranhuns e na Arena Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica.
Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para mais informações sobre como participar e os locais das aulas!
