Inscrições abertas para aulas gratuitas de ginástica rítmica em Vila Velha

Foto: Reprodução/PMVVProjeto da Prefeitura de Vila Velha oferece aulas gratuitas de ginástica rítmica para meninas de 7 a 14 anos em...

Folha Vitória|Do R7

Foto: Reprodução/PMVV Foram abertas as inscrições para aulas gratuitas de ginástica rítmica para meninas de 7 a 14 anos de idade em três bairros de Vila Velha. Os cursos são ofertados pela Secretaria de Esporte e Lazer em Jardim Colorado, Guaranhuns e na Arena Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica.

