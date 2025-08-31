Inscrições abertas para aulas gratuitas de ioga na Praia da Costa Aulas de ioga acontecem toda segunda-feira (Foto: Ascom/Prefeitura de Vila Velha)Com 50 vagas, atividade acontece sempre às segundas... Folha Vitória|Do R7 31/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 31/08/2025 - 08h57 ) twitter

Aulas de ioga acontecem toda segunda-feira (Foto: Ascom/Prefeitura de Vila Velha) Quem quiser começar a semana de forma mais leve e equilibrada já pode aproveitar: a Prefeitura de Vila Velha abriu 50 vagas para aulas gratuitas de ioga na areia da Praia da Costa, em frente ao Portal, perto da Curva da Sereia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre essa oportunidade incrível!

