Inscrições abertas para aulas gratuitas de ioga na Praia da Costa

Com 50 vagas, atividade acontece sempre às segundas...

Folha Vitória

Aulas de ioga acontecem toda segunda-feira (Foto: Ascom/Prefeitura de Vila Velha) Quem quiser começar a semana de forma mais leve e equilibrada já pode aproveitar: a Prefeitura de Vila Velha abriu 50 vagas para aulas gratuitas de ioga na areia da Praia da Costa, em frente ao Portal, perto da Curva da Sereia.

