Inscrições em cursos EAD para empreendedores são prorrogadas
Foto: FreepikSão ofertadas 200 vagas em quatro formações voltadas ao empreendedorismo
A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) prorrogou até domingo (24) o prazo de inscrições para os cursos de Ensino a Distância (EAD).
A Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) prorrogou até domingo (24) o prazo de inscrições para os cursos de Ensino a Distância (EAD).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as oportunidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as oportunidades!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: