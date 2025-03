Insider revela plano de lançamento do Nintendo Switch 2 Nintendo Switch 2 chega em junho com três fases de jogos; primeira com títulos internos, testes fechados e exclusividades para 2025...

Folha Vitória|Do R7 25/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share