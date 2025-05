INSS: mais de 1,7 milhão de aposentados solicitaram reembolso Notificação é feita apenas pelo aplicativo Meu INSS (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)Cerca de 9 milhões de vítimas foram notificadas... Folha Vitória|Do R7 21/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 08h16 ) twitter

Notificação é feita apenas pelo aplicativo Meu INSS (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Mais de 1,74 milhão de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) solicitaram reembolso de descontos não autorizados feitos por entidades associativas, conforme balanço divulgado nesta terça-feira (20). Os dados foram contabilizados até as 17h de hoje.

