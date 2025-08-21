INSS suspende contrato com a Crefisa
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu, cautelarmente, o contrato com a operadora financeira Crefisa. Anunciada nesta quinta-feira (21), a decisão teve motivação devido a repetidas reclamações de aposentados e pensionistas que recebem seus benefícios previdenciários por intermédio da empresa.
Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
