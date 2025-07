Instituto Ponte amplia número de alunos atendidos em 19 estados Foto: Divulgação/Instituto PonteOrganização capixaba promove ascensão social a jovens em vulnerabilidade através da educação e do acompanhamento... Folha Vitória|Do R7 27/07/2025 - 09h18 (Atualizado em 27/07/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O Instituto Ponte quebrou o recorde de inscritos e de selecionados no último processo seletivo. A organização capixaba busca promover a ascensão social através da educação e do acompanhamento individualizado a jovens com potencial e em situação de vulnerabilidade.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Fábio Cruz: “O impacto no setor de rochas já começou”

Como a “revolução verde” impacta o mercado de trabalho

Espírito da Onça: O Estado que Pouco Ruge e Muito Cresce