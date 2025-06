Inteligência artificial e afeto: por que o arquiteto ainda é insubstituível Foto: FreepikA inteligência artificial precisa de curadores, e curador não é qualquer um. É quem estudou, vivenciou, errou, aprendeu... Folha Vitória|Do R7 09/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Vivemos um tempo em que as máquinas desenham, calculam, sugerem e até encantam. A inteligência artificial chegou ao dia a dia e, com ela, uma pergunta se espalha: será que ainda precisamos do arquiteto?

Para entender melhor essa questão e as nuances da profissão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Brasileiro acerta manobra inédita na Copa do Mundo de skate park; veja o vídeo

Portugal derrota a Espanha na disputa de pênaltis e é 1ª seleção bicampeã da Liga das Nações

Bets pagarão mais imposto e LCI e LCA deixarão de ser isentos para compensar recuo no IOF