Inteligência artificial revoluciona a experiência gastronômica nos restaurantes

Restaurantes ao redor do mundo estão adotando a inteligência artificial para personalizar as experiências dos clientes. Segundo especialistas, essa tecnologia tem revolucionado a forma como os estabelecimentos interagem com seu público, proporcionando momentos únicos e inovadores.

