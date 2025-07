Internado na UTI, Geovani recebe homenagens de ex-jogadores do Vasco Foto: Reprodução/InstagramMauro Galvão, Acácio, Alexandre Torres, Valber, Odvan, Valdir Bigode, Luisinho e outros ex-atletas homenagearam... Folha Vitória|Do R7 08/07/2025 - 16h19 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h19 ) twitter

Ex-jogadores do Vasco da Gama se reuniram em um restaurante na Barra do Tijuca, no Rio de Janeiro, e prestaram uma homenagem para Geovani Silva, de 61 anos, internado há mais de 10 dias na UTI após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante homenagem!

