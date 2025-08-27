Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Into the Dead: Our Darkest Days – Armas de fogo para todos

A Atualização #3 traz armas, armas e mais armas para um mundo dominado por zumbis

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

É 1980, os zumbis estão à solta e os sobreviventes procuram desesperadamente uma maneira de… bem, continuar vivos. O que eles precisam? Armas, e muitas delas! A boa notícia é que hoje chegam os rifles de assalto, espingardas de cano duplo e muito mais a Into the Dead: Our Darkest Days.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todas as novidades do jogo!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.