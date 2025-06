Inverno deve ser mais quente do que a média na maior parte do País Inverno deve ser com temperatura acima da média em parte do Brasil (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)O inverno tem início na próxima... Folha Vitória|Do R7 17/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Inverno deve ser com temperatura acima da média em parte do Brasil (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)O inverno tem início na próxima sexta-feira, 20, às 23h42, pelo horário de Brasília, em meio ao feriado prolongado de Corpus Christi. A estação deve apresentar temperaturas médias a mais altas na maior parte do País, especialmente nas regiões entre o Paraná, o Sudeste, e o Centro-Oeste, onde os principais desvios de temperatura são esperados.

Para mais detalhes sobre as previsões e o que esperar deste inverno, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Ceratocone: entenda por que coçar os olhos pode ser perigoso

Bruxismo: o mal silencioso que pode estar destruindo seus dentes

Morre David Hekili Kenui Bell, ator do live-action de “Lilo & Stitch”