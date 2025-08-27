Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

iPhone 17 é a grande expectativa para o próximo evento da Apple

A Apple confirmou oficialmente que realizará seu próximo grande evento no dia 9 de setembro de 2025. A apresentação, que seguirá o...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Apple confirmou oficialmente que realizará seu próximo grande evento no dia 9 de setembro de 2025. A apresentação, que seguirá o tradicional formato híbrido com transmissão online direto da sede em Cupertino, já movimenta o mercado de tecnologia e gera altas expectativas entre consumidores, investidores e especialistas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.