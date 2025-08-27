iPhone 17 é a grande expectativa para o próximo evento da Apple A Apple confirmou oficialmente que realizará seu próximo grande evento no dia 9 de setembro de 2025. A apresentação, que seguirá o... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 12h19 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h19 ) twitter

Folha Vitória

A Apple confirmou oficialmente que realizará seu próximo grande evento no dia 9 de setembro de 2025. A apresentação, que seguirá o tradicional formato híbrido com transmissão online direto da sede em Cupertino, já movimenta o mercado de tecnologia e gera altas expectativas entre consumidores, investidores e especialistas.

