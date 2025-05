IPTU: Serra finaliza entrega dos carnês ainda esta semana Vista aérea de Laranjeiras, na Serra. Foto: Gabriel Barroso/Secom-PMVA primeira parcela e a cota única do IPTU, para contribuintes... Folha Vitória|Do R7 01/05/2025 - 07h39 (Atualizado em 01/05/2025 - 07h39 ) twitter

Folha Vitória

Vista aérea de Laranjeiras, na Serra. Foto: Gabriel Barroso/Secom-PMV Os contribuintes da Serra devem receber o carnê físico, para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), ainda esta semana, de acordo com nota da Secretaria da Fazenda (Sefa) do município, encaminhada nesta quarta-feira (30).

