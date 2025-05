Irmão do Jorel, animação criada por capixaba, ganha prêmio internacional Foto: Divulgação/Irmão do JorelQuinta temporada da série foi reconhecida na oitava edição do Prêmio Quirino de Animação Ibero-Americana... Folha Vitória|Do R7 16/05/2025 - 15h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h24 ) twitter

A animação brasileira “Irmão do Jorel”, criada pelo capixaba Juliano Enrico, conquistou o prêmio de Melhor Série de Animação no Prêmio Quirino de Animação Ibero-Americana, no último sábado (11).

