Isis Valverde e Marcos Buaiz se casam no interior de SP: veja os looks dos noivos (Foto: Reprodução/Vogue Brasil/Pedro Fonseca)O casamento reuniu familiares e amigos íntimos dos noivos em um ambiente romântico e elegante... Folha Vitória|Do R7 03/05/2025 - 19h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 19h00 ) twitter

(Foto: Reprodução/Vogue Brasil/Pedro Fonseca) Isis Valverde e Marcos Buaiz disseram “sim” neste sábado (3), em uma cerimônia diurna realizada na Ville La Rochelleu, em Jarinu, no interior de São Paulo. E se o amor estava no ar, o estilo também brilhou com força: os looks dos noivos chamaram atenção pela sofisticação, assinatura de grandes marcas e escolhas que uniram tradição e personalidade.

