Itamaraty expressa grave preocupação com escalada militar no Oriente Médio Foto: Marcelo Casal jr/ Agência BrasilPor meio de nota divulgada na tarde deste domingo, 22, o governo brasileiro expressou “grave... Folha Vitória|Do R7 22/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 22/06/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Marcelo Casal jr/ Agência BrasilPor meio de nota divulgada na tarde deste domingo, 22, o governo brasileiro expressou “grave preocupação” com a escalada militar no Oriente Médio, horas depois do ataque dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre a posição do Brasil em relação a este assunto crítico.

Leia Mais em Folha Vitória:

Chegou o novo bundle do PlayStation 5 com ASTRO BOT e Gran Turismo 7

Traficantes instalam câmeras em poste para monitorar ação da polícia em Vila Velha

Resgate de brasileira em vulcão na Indonésia segue incerto: ‘condições difíceis’, diz embaixada