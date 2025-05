Iza comenta críticas por volta com Yuri Lima após traição: ‘Ninguém tem nada a ver com isso’ Cantora e atleta reataram após nascimento da filha Reprodução/InstagramEm participação no podcast É Nóia Minha?, Iza comparou a descoberta...

Folha Vitória|Do R7 15/05/2025 - 23h03 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share