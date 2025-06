Jabour derruba bicampeão na abertura da Copa Vitória das Comunidades Jogadores do Jabour comemoram a vitória na estreia da Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Assim como no... Folha Vitória|Do R7 26/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 22h16 ) twitter

Jogadores do Jabour comemoram a vitória na estreia da Copa Vitória das Comunidades (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) A Copa Vitória das Comunidades de 2025 começou do mesmo jeito que a edição do ano passado: com o Jabour vencendo o Galáticos de Sábado. Pelo segundo ano consecutivo, as duas equipes se enfrentaram no jogo de abertura do torneio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

