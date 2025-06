Jacaré-de-papo-amarelo é resgatado dentro de casa em Vila Velha Animal foi resgatado na Barra do Jucu. Foto: Reprodução/Projeto CaimanO animal foi resgatado pelo Projeto Caiman. Segundo a equipe,... Folha Vitória|Do R7 03/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 03/06/2025 - 20h36 ) twitter

Animal foi resgatado na Barra do Jucu. Foto: Reprodução/Projeto Caiman Um jacaré-de-papo-amarelo juvenil, macho, foi resgatado dentro de uma casa na Barra do Jucu, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (3). Ele foi encontrado por um morador, com sinais de fraqueza e situação de saúde precária.

