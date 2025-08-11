Logo R7.com
Jantar dos Chefs reúne jovens talentos com craques do métier no Balthazar

Folha Vitória

Folha Vitória

Folha Vitória

O chef do Balthazar, Pedro Faria, ganhou a companhia de Andres Cervini, Juarez Campos, Wellington Santos e Gabriel Bordoni, na última quinta, para o Jantar dos Chefs. Andres misturou o ácido do maracujá com o doce da erva doce, missô, dill e tomilho em seu Tiradito de Peixe. Explosão de sabores.

