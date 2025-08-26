Jantar nas montanhas teve como anfitriões os médicos Claudia e Justino Mameri
Gente bacana e competente, Claudia e Justino Mameri, ambos médicos, mais uma vez mostraram seu savoir faire ao receberem em sua bela casa em Pedra Azul. Isso aconteceu no final de semana em torno de um fino jantar assinado pelo chef Angelo Toscano, com base em frutos do mar e, mais importante, o clima de alegria, harmonia e aquela boa convivência. Ao lado dos anfitriões, Andrea Paula Michelini e Franco Bortoluzzi, Renata Cola e João Carlos Siqueira, Brisa Clem e Thiago Boiteux. Uma noite decididamente agradável no friozinho da montanha.
Gente bacana e competente, Claudia e Justino Mameri, ambos médicos, mais uma vez mostraram seu savoir faire ao receberem em sua bela casa em Pedra Azul. Isso aconteceu no final de semana em torno de um fino jantar assinado pelo chef Angelo Toscano, com base em frutos do mar e, mais importante, o clima de alegria, harmonia e aquela boa convivência. Ao lado dos anfitriões, Andrea Paula Michelini e Franco Bortoluzzi, Renata Cola e João Carlos Siqueira, Brisa Clem e Thiago Boiteux. Uma noite decididamente agradável no friozinho da montanha.
Para mais detalhes sobre este evento especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes sobre este evento especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: