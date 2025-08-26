Japonês de 102 anos com doença cardíaca bate recorde ao escalar o Monte Fuji
Kokichi Akuzawa, de 102 anos, se tornou a pessoa mais velha a escalar o Monte Fuji. (Foto: Reprodução/Guinness World) Um japonês de 102 anos com uma doença cardíaca se tornou a pessoa mais velha a escalar o Monte Fuji. Kokichi Akuzawa, nascido em 1923, alcançou o topo da maior montanha do Japão após escalar uma montanha quase toda semana como parte de seu treinamento.
