Jardim Camburi recebe feira de liquidação com 78 lojas e música ao vivo
Feira será montada no estacionamento da Faculdade Estácio de Sá (Foto: Astris Filmes/Divulgação)Roupas masculinas, femininas e infantis...
Feira será montada no estacionamento da Faculdade Estácio de Sá (Foto: Astris Filmes/Divulgação) A partir desta quinta-feira (28), Jardim Camburi recebe a segunda edição da feira de liquidação PromoShow Tudo Tem. Até domingo (31), o estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, reunirá 78 expositores, praça de alimentação, shows e mais. A entrada é gratuita.
Feira será montada no estacionamento da Faculdade Estácio de Sá (Foto: Astris Filmes/Divulgação) A partir desta quinta-feira (28), Jardim Camburi recebe a segunda edição da feira de liquidação PromoShow Tudo Tem. Até domingo (31), o estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, reunirá 78 expositores, praça de alimentação, shows e mais. A entrada é gratuita.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as atrações e ofertas imperdíveis!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as atrações e ofertas imperdíveis!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: