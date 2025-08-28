Jardim Camburi recebe o PromoShow TUDO TEM, a maior feira de liquidação da Grande Vitória Foto: DivulgaçãoDe 28 a 31 de agosto, o bairro vai se transformar em um shopping a céu aberto com descontos exclusivos, gastronomia... Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 10h50 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Divulgação Vitória ganha, neste fim de agosto, um evento inédito que promete movimentar o comércio, a cultura e o lazer da capital. De 28 a 31 de agosto, o Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi, será palco do PromoShow TUDO TEM, considerado a maior feira de liquidação da Grande Vitória.

Não perca a chance de saber mais sobre este evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Dead In Bermuda está de graça no Steam por tempo limitado

Polícia Militar do ES vai ter novo concurso com 1.000 vagas

Produtores discutem mercado interno em tempos de tarifaço na Cachoeiro Stone Fair