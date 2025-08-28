Logo R7.com
Jardim Camburi recebe o PromoShow TUDO TEM, a maior feira de liquidação da Grande Vitória

Foto: DivulgaçãoDe 28 a 31 de agosto, o bairro vai se transformar em um shopping a céu aberto com descontos exclusivos, gastronomia...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Divulgação Vitória ganha, neste fim de agosto, um evento inédito que promete movimentar o comércio, a cultura e o lazer da capital. De 28 a 31 de agosto, o Estacionamento da Faculdade Estácio de Sá, em Jardim Camburi, será palco do PromoShow TUDO TEM, considerado a maior feira de liquidação da Grande Vitória.

