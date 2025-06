João Bananeira será o enredo da Boa Vista no Carnaval de Vitória 2026 João Bananeira será enredo da Boa Vista (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Figura folclórica de Cariacica e tradição do Congo de Máscaras... Folha Vitória|Do R7 24/06/2025 - 09h16 (Atualizado em 24/06/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

João Bananeira será enredo da Boa Vista (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória) A cultura de Cariacica vai brilhar no Sambão do Povo em 2026! A Independente de Boa Vista anunciou que o personagem folclórico João Bananeira, símbolo do congo no município, será o grande homenageado pela agremiação no Carnaval de Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse enredo emocionante!

Leia Mais em Folha Vitória:

Onda de frio: cidades do ES recebem alerta de queda de temperatura

Painéis solares transparentes

Três apostas ganham prêmio da Lotofácil; veja números sorteados