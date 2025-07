Jogador de 20 anos é encontrado morto após reclamar de cansaço Ronaldo Arias era jogador da base do San Martin (Foto: Reprodução/Instagram @casanmartinj)Jovem atacante Ronaldo Arias, de 20 anos,... Folha Vitória|Do R7 25/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h58 ) twitter

Ronaldo Arias era jogador da base do San Martin (Foto: Reprodução/Instagram @casanmartinj) O atacante Ronaldo Arias, de 20 anos, morreu em sua casa nesta quinta-feira (24), na província de Cuyo, na Argentina. Jogador com passagem pelas categorias de base do San Martín, de San Juan, ele atualmente defendia o Sportivo Peñarol, da mesma província.

