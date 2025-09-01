Jogador de LoL gasta €250 em skin gacha e processa Riot Games
Jogador de League of Legends denuncia gasto elevado em skin Spirit Blossom Morgana e insatisfação com o conteúdo entregue.
Um jogador veterano de League of Legends abriu uma denúncia formal após gastar cerca de €250 (cerca de R$ 1588,00 em conversão direta) na skin Spirit Blossom Morgana e considerar que o conteúdo entregue não corresponde ao padrão prometido pela Riot Games.
