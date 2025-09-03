Jogo tático de tiro e extração grátis – Arena Breakout chega em setembro
O jogo tático de tiro e extração será lançado no Steam este mês com uma experiência de jogo completa: 5 mapas distintos, novas armas...
A MoreFun Studios anunciou hoje que seu jogo tático de tiro e extração imersivo, Arena Breakout: Infinite, será lançado oficialmente no Steam em 15 de setembro. Aproveitando o empurrão de mais de 2 milhões de adições na lista de desejos do Steam, este jogo de tiro e extração gratuito finalmente está pronto para o lançamento completo.
A MoreFun Studios anunciou hoje que seu jogo tático de tiro e extração imersivo, Arena Breakout: Infinite, será lançado oficialmente no Steam em 15 de setembro. Aproveitando o empurrão de mais de 2 milhões de adições na lista de desejos do Steam, este jogo de tiro e extração gratuito finalmente está pronto para o lançamento completo.
Não perca a chance de saber mais sobre essa nova experiência de jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Não perca a chance de saber mais sobre essa nova experiência de jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: