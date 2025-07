Jogos de colorir da Wildlife somam quase 1 milhão de usuários Colorfy, Color by Number e Paint By Number lideram como alternativa acessível e relaxante, redefinindo o entretenimento mobile Folha Vitória|Do R7 14/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h37 ) twitter

A Wildlife Studios, uma das maiores desenvolvedoras de jogos mobile do mundo, anuncia o contínuo sucesso de seus jogos de colorir digitais – Colorfy, Color by Number e Paint By Number. Em um cenário onde a popularidade dos livros de colorir para adultos segue em ascensão, como os “Bobbie Goods”, esses aplicativos exemplificam como a prática de colorir se adaptou à era dos smartphones e tablets.

