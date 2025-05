🎮 Jogos grátis no Prime Gaming: 5 novos títulos disponíveis para resgate

ūüéģ Jogos gr√°tis no Prime Gaming: 5 novos t√≠tulos dispon√≠veis para resgate Descubra os 5 novos jogos gr√°tis no Prime Gaming dispon√≠veis para resgate a partir de 15 de maio. Amplie sua biblioteca digital sem... Folha Vit√≥ria|Do R7 16/05/2025 - 11h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h44 ) twitter

Folha Vitória

A Amazon adicionou cinco novos jogos grátis no Prime Gaming nesta quinta-feira, 15 de maio. Os assinantes do Amazon Prime podem resgatar títulos como Saints Row: Gat Out of Hell e Endless Legend: Definitive Edition, ampliando suas bibliotecas digitais sem custo adicional.

Não perca a chance de descobrir todos os detalhes sobre esses novos jogos e como resgatá-los, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

