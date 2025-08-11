Joias, carros, viagens e terrenos: veja como mandante da morte de empresário gastou dinheiro Bruno Valadares de Almeida foi preso por envolvimento na morte de Wallace Lovato. Foto: Reprodução/Vitor MachadoBruno Valadares de... Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h37 ) twitter

Bruno Valadares de Almeida foi preso por envolvimento na morte de Wallace Lovato. Foto: Reprodução/Vitor Machado O acusado Bruno Valadares de Almeida adquiriu joias, carros, viagens e terreno com o dinheiro que desviou da empresa em que trabalhava como diretor financeiro, a Globalsys, de Wallace Lovato Lopes, de 42 anos. Ele foi denunciado como mandante do assassinato, que aconteceu em 9 de junho de 2025, na Praia da Costa, em Vila Velha.

Para saber mais sobre os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

