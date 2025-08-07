Jojo: cadela dócil desaparece em Cariacica
Jojo está desaparecido. (Foto: arquivo pessoal)Ela sumiu na Rua dos Ferroviários, no bairro Operário no dia 30 de julho
Jojo está desaparecido. (Foto: arquivo pessoal) Jojo, uma cadelinha muito dócil de aproximadamente 1 ano, está desaparecida desde o dia 30 de julho. Ela sumiu na Rua dos Ferroviários, no bairro Operário, em Cariacica.

