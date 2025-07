Jorge Gerdau em Vitória para inspirar pacto coletivo para o futuro do Estado Folha Vitória|Do R7 04/07/2025 - 22h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h56 ) twitter

ANDREA PENA | Coluna social

Jorge Gerdau veio a Vitória para compartilhar sua longa experiência à frente da Companhia Gerdau e seus insights sobre gestão pública eficiente, cultura de excelência e o papel do setor privado no avanço de políticas sustentáveis de longo prazo. Ressaltou ainda a importância da profissionalização da gestão, do uso de dados e da adoção de princípios ESG como bases para um futuro mais próspero e responsável.

