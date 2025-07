Jovem é alvo de tiros enquanto pilotava moto na Serra Vítima foi socorrida Jovem foi baleado no braço enquanto pilotava uma moto no bairro São Marcos II, na Serra. Foto: Thiago Soares/... Folha Vitória|Do R7 06/07/2025 - 16h36 (Atualizado em 06/07/2025 - 16h36 ) twitter

Clei Santiago

Vítima foi socorrida Jovem foi baleado no braço enquanto pilotava uma moto no bairro São Marcos II, na Serra. Foto: Thiago Soares/ Folha Vitória Um jovem de 21 anos foi baleado no bairro São Marcos II, no município da Serra, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que pilotava uma motocicleta quando foi surpreendida por dois suspeitos em outra moto, que se aproximaram e efetuaram disparos.

