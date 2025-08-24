Jovem é assassinado a tiros durante festa em Vila Velha
Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaO rapaz foi socorrido e levado ainda com vida para o Hospital Evangélico, mas não resistiu e morreu...
Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros enquanto estava em uma festa no bairro Cobilândia, Vila Velha, na tarde deste sábado (23).
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
