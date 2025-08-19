Jovem é baleado no meio da rua em Ulisses Guimarães Reprodução/VideomonitoramentoUm jovem de 21 anos foi baleado em Vila Velha durante uma tentativa de assalto a um policial. Ele foi... Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 18/08/2025 - 22h38 ) twitter

Reprodução/Videomonitoramento Um jovem, de 21 anos, foi baleado na tarde desta segunda-feira (18), no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O caso ocorreu após uma tentativa de assalto a um policial militar de folga. A vítima não estava envolvida no crime.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

