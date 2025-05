Jovem é encontrado morto em apartamento de Jardim da Penha; suspeita de choque elétrico Jovem morreu em Jardim da Penha (Foto: Divulgação)Segundo a mãe do jovem de 25 anos, ele estava mexendo com eletricidade antes de ser... Folha Vitória|Do R7 03/05/2025 - 14h20 (Atualizado em 03/05/2025 - 14h20 ) twitter

Jovem morreu em Jardim da Penha (Foto: Divulgação) Um jovem, de 25 anos, foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na sexta-feira (02). A suspeita é de que ele tenha morrido após sofrer uma choque elétrico. Segundo a mãe do rapaz, ele estava mexendo com eletricidade no quarto.

