Jovem é executado com 10 tiros em lanchonete na Ilha do Príncipe Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaAlaphi Souza Laudino foi perseguido por três homens encapuzados e atingido por ao menos 10 tiros no...

Folha Vitória|Do R7 17/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share