Jovem é morto a facadas por colega de trabalho em frigorífero de Viana

Foto: Thiago Soares/Folha VitóriaDois trabalhadores tiveram uma discussão e um deles acabou morto a facadas; suspeito fugiu

Folha Vitória

Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Uma discussão entre dois funcionários de um frigorífico em Morada de Bethânia, em Viana, terminou com um trabalhador morto, na quinta-feira (7). A vítima, identificada como Jones Conceição dos Santos, de 23 anos, foi morta a facadas.

