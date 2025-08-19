Jovem é preso após agredir irmã e ameaçar mãe com pá em Cariacica Foto: Reprodução/ TV VitóriaÀ polícia, o rapaz alegou que as agressões aconteceram por causa do consumo de bebida alcoólica Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 15h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 15h38 ) twitter

Foto: Reprodução/ TV Vitória Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de agredir a irmã, de 18 anos, com socos e ainda ameaçar bater na própria mãe com uma pá, no bairro Operário, em Cariacica. O caso foi registrado na noite de segunda-feira (18) e o rapaz atribuiu a ação ao consumo de bebida alcoólica.

