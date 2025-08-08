Jovem é vítima de injúria racial após ser demitido de restaurante em Vitória Denety Will, vítima de injúria racial (Foto/reprodução: TV Vitória)Universitário trabalhava como garçom no local e foi ofendido pela... Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Denety Will, vítima de injúria racial (Foto/reprodução: TV Vitória) Um jovem universitário foi vítima de injúria racial em Vitória, na quinta-feira (8), após ser ofendido pela proprietária do restaurante onde trabalhava como garçom. O caso aconteceu na calçada do estabelecimento, logo após o rapaz assinar a rescisão do contrato de trabalho.

Para saber mais sobre este caso e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Escolas do ES podem receber R$ 25 mil por projetos antirracistas

AVC hemorrágico: entenda quadro de saúde de Arlindo Cruz

Saúde! Um viva à vida