Jovem é vítima de injúria racial após ser demitido de restaurante em Vitória
Denety Will, vítima de injúria racial (Foto/reprodução: TV Vitória)Universitário trabalhava como garçom no local e foi ofendido pela...
Denety Will, vítima de injúria racial (Foto/reprodução: TV Vitória) Um jovem universitário foi vítima de injúria racial em Vitória, na quinta-feira (8), após ser ofendido pela proprietária do restaurante onde trabalhava como garçom. O caso aconteceu na calçada do estabelecimento, logo após o rapaz assinar a rescisão do contrato de trabalho.
